Hectors Reise oder Die Suche nach dem Glück ("Hector and the Search for Happiness") Mitreißende Feel-Good-Komödie

In der Verfilmung des Bestsellers von François Lelord macht sich Psychiater Simon Pegg auf die Suche nach dem Glück. Auf der abenteuerlichen Reise rund um den Globus trifft er auf eine hochkarätig besetzte Riege schillernder Nebendarsteller.

Regisseur Peter Chelsom ("Weil es dich gibt") verfilmte den internationalen Bestseller des französischen Psychiaters und Autors François Lelord mit viel Feingefühl und spielerischer Freude und entführt den Zuseher auf eine märchenhafte Reise von Europa über China bis nach Los Angeles und Südafrika. Der britische Comedian Simon Pegg ("Hot Fuzz") als Glücksforscher mit Herz überrascht mit kindlich-naiven Charme, vor dem selbst Bond-Beauty Rosamunde Pike nicht gefeit ist. Auch die weiteren Nebenrollen punkten mit hochkarätigen Namen wie Jean Reno, Stellan Skarsgard, Veronica Ferres, Toni Collette und Christopher Plummer. Kuscheliges Wohlfühlkino mit 15 Lektionen zum Glücklichsein!

Inhalt Der Londoner Psychiater Hector führt eigentlich ein ausgefülltes Leben. Es beschäftigt ihn aber sehr, dass so viele seiner Klienten und Klientinnen darüber klagen, nicht ihr Glück gefunden zu haben. Kurzerhand macht er sich auf die Suche. Er lässt seine Freundin Clara zurück und begibt sich allein auf eine abenteuerliche Reise rund um die Welt - von China über Tibet nach Südafrika und schließlich nach L.A., zu Agnes, seiner ersten Liebe. Kapitel für Kapitel kritzelt er dabei seine Erlebnisse eifrig ins Notizbuch.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / englisch)



DARSTELLER

Simon Pegg (Hector)

Toni Collette (Agnes)

Rosamund Pike (Clara)

Stellan Skarsgård (Edward)

Jean Reno (Diego)

Veronica Ferres (Anjali)

Christopher Plummer (Prof. Coreman)

REGIE

Peter Chelsom

DREHBUCH

Maria von Heland

Peter Chelsom

Tinker Lindsay

KAMERA

Kolja Brandt

MUSIK

Dan Mangan

Jesse Zubot

STORY

François Lelord (Roman)

