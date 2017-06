ORF-Premiere: Dritter und letzter Teil: Sherlock - Das letzte Problem ("Sherlock - The Final Problem") FURIOSES FINALE VON STAFFEL IV

Sherlock muss sich einem lange verdrängten Kapitel seiner Vergangenheit stellen und gerät dabei in ein Spiel auf Leben und Tod. Wird er es schaffen, den letzten und persönlichsten Fall zu knacken?

ORF-Premiere von alle drei Folgen von Staffel IV Nach dem Cliffhanger der dritten Staffel mussten Sherlock-Fans drei lange Jahre auf die neue Staffel warten, die auf der BBC am 1. Jänner 2017 ihre Premiere feierte und wiederum drei Folgen umfasst. Einziges Trostpflaster dazwischen war das Special "Die Braut des Grauens", das der ORF zu Ostern 2016 ausstrahlte. Der ORF sendet nun alle drei Folgen innerhalb von einer Woche, und zwar am 4./5./11. Juni jeweils um ca. 22 Uhr.

Inhalt -'Sherlock - Das letzte Problem', (Staffel IV, Folge 3) Ein lang gehütetes Familiengeheimnis, das weit in Sherlocks Vergangenheit zurückreicht, kommt ans Licht! Gemeinsam mit Watson und Mycroft will Sherlock sich diesem nun stellen. Er gerät dabei immer tiefer in einen Strudel von Erinnerungen und Emotionen, aus dem es offenbar nur schwer ein Entrinnen gibt. Schafft es Sherlock mit seiner speziellen Gabe, auch diesen 'letzten Fall' zu entschlüsseln oder muss er sich seinem größten Konkurrenten geschlagen geben?





DARSTELLER

Benedict Cumberbatch (Sherlock Holmes)

Martin Freeman (Dr. John Watson)

Una Stubbs (Mrs. Hudson)

Andrew Scott (Jim Moriarty)

Sian Brooke (Eurus Holmes)

Timothy Carlton (Mr. Holmes)

Wanda Ventham (Mrs. Holmes)

REGIE

Benjamin Caron

DREHBUCH

Mark Gatiss

Steven Moffat

KAMERA

David Luther

MUSIK

David Arnold

Michael Price

STORY

Arthur Conan Doyle

Auch die vierte Staffel wird den hohen Erwartungen wieder mehr als gerecht. Die Drehbuchautoren Mark Gatiss (der auch Mycroft Holmes verkörpert) und Steven Moffat machen sich wieder einen Spaß daraus, den Zuseher mit komplexen Plotsträngen zu verwirren und mit raffinierten Wendungen in Atem zu halten. Diese Staffel kommt düsterer und emotionaler als ihre Vorgänger daher, die kreativen visuellen Spielereien schaffen dabei wieder genussvolle Abwechlsung.



Benedict Cumberbatch und Martin Freeman, die sich ja privat nicht so gut verstehen sollen, präsentieren sich wieder in Hochform und werden großartig unterstützt von Freemans Ex-Lebensgefährtin Amanda Abbington als Mary, Rupert Graves als Inspektor Lestrade und die unvergleichliche Una Stubbs als energische Mrs. Hudson.



Der Zuseher lernt in der heutigen Folge zum ersten Mal Vater und Mutter von Sherlock kennen, die von Cumberbatchs echten Eltern, Timothy Carlton und Wanda Ventham, dargestellt werden.

Britische Kultserie Die ersten drei Folgen der Serie wurden von der BBC im Sommer 2010 ausgestrahlt und nach dem überraschenden Erfolg (9 Millionen Zuseher) weiter produziert. Die zweite Staffel, mit weiteren drei 90-minütigen Episoden ging, nach einer Unterbrechung der Dreharbeiten wegen der Unruhen in London, im Jänner 2012 on air. Nach einer Mini-Episode zu Weihnachten 2013 startete die dritte Staffel mit dem Gespann Martin Freeman ("Der Hobbit - Eine unerwartete Reise") und Benedict Cumberbatch am 1. Jänner 2014. Auf die vierte Staffel mussten sich Fans drei Jahre lang gedulden. Durch den vollen Terminkalender der beiden Hauptdarsteller war die neue Staffel erst Anfang des Jahres 2017 sendefertig. Pläne für eine fünfte Staffel gibt es derzeit keine.

Der schlaksige Engländer mit dem durchdringenden Blick hat seit seinem Erfolg in der BBC-Serie "Sherlock" praktisch nicht mehr aufgehört zu drehen, darunter den John-le-Carré-Thriller "Dame, König, As, Spion", die Mini-Serie "Parade’s End – Der letzte Gentleman", den Bösewicht im Star-Trek-Abenteuer "Star Trek: Into Darkness". Er gab Julian Assange in "Inside WikiLeaks – Die fünfte Gewalt", einen humanen Sklavenhalter im Oscarfilm "12 Years a Slave" und im Jahre 2014 das Mathematikgenie Alan Turing im Geheimcode-Drama "The Imitation Game". Eine Rolle, die ihm neben einem Nervenzusammenbruch seine erste Oscar-Nominierung einbrachte.



Der im Jahre 1976 in London geborene Schauspieler-Spross ist, sehr zum Kummer seiner als 'Cumberbitches' bekannten weiblichen Fans, seit Februar 2015 mit der Regisseurin Sophie Hunter verheiratet und hat den gemeinsamen Sohn Christopher mit ihr. Bis vor kurzem wussten die wenigsten, dass Cumberbatch der Großneffe 16. Grades von Richard III. ist, dessen Gebeine im Jahre 2012 auf einem Parkplatz gefunden wurden und der im Jahre 2015 mit großem Pomp in Leicester begraben wurde. Im selben Jahr wurde Cumberbatch von der Queen zum Commander of the British Empire ernannt.



Im Bild: Benedict Cumberbatch und seine Ehefrau Sophie Hunter bei der Premiere von "Black Mass" während des BFI London Film Festival am 11. Oktober 2015. APA/AFP PHOTO / JUSTIN TALLIS

HÖRFILMANGEBOT DES ORF Der ORF strahlt einen Teil seines Spiel- und Fernsehfilmangebots als so genannte "Hörfilme" aus. Das bedeutet, dass ein Film durch zusätzliche akustische Verstehenshilfen zielgruppengerecht aufbereitet wird. Diese Audiodeskriptionen sind in Dialogpausen eingeschaltete knappe sprachliche Beschreibungen von Bildelementen und Bildfolgen des jeweiligen Films, deren Kenntnis für das Verstehen der Handlung bzw. für das Nachvollziehen von Atmosphärischem wichtig ist. In der Zweikanaltonausstrahlung läuft bei Stereo-TV-Geräten auf Spur 1 der normale Filmton ohne Audiodeskription, auf Spur 2 eine Mischung aus Filmton und Audiodeskription. Wie können ORF-Hörfilme empfangen werden?