Yakari Die Fährte des Pumas

Yakari trifft im Wald auf einen Puma, der sich in einer Falle verfangen hat. Er befreit ihn und erfährt erst im Nachhinein, dass Stolze Wolke die Falle gelegt hat. Verärgert verlangt dieser Wiedergutmachung. Yakari soll Stolze Wolke helfen, die Fährte des Puma wiederzufinden. In der Hoffnung, seinen Stammesbruder von einer Tötung des Tieres abzubringen, willigt Yakari ein.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)