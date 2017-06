CSI: Vegas Hirnlos in Las Vegas

Das CSI-Team wird zu einem verheerenden Verkehrsunfall in der Nähe eines Fast Food-Restaurants gerufen, in den anscheinend drei Autos verwickelt sind. Alle Insassen in den Autos sind verstorben. Die Ermittler staunen nicht schlecht, als sie am Unfallort einen Körperteil finden, der keinem der Unfallopfer zugeordnet werden kann. Schlimmer noch: Niemand in Las Vegas scheint das Organ, ein menschliches Gehirn, zu vermissen.