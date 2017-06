Die Helden der Stadt Der vergessene Geburtstag

Tobi ist in bester Laune. Schließlich hat er heute Geburtstag und er ist sich sicher, dass ihm alle gratulieren werden. Irritiert muss Tobi jedoch feststellen, dass scheinbar niemand in der ganzen Stadt an seinen Geburtstag denkt. Weder wird eine Torte gebacken, noch werden Geschenke organisiert. Was Tobi nicht ahnt: Die Bewohner haben sich geschworen, Tobi nichts von der geplanten Party zu verraten, die abends für ihn stattfinden soll. Schließlich soll es eine Überraschung werden. Ob das auch tatsächlich klappt?