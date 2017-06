Sissi, die junge Kaiserin Wieder zuhause

Sissis Freude ist groß! Bald kann sie ihren treuen Gefährten, das Pferd Flick, wieder in die Arme schließen. Der junge Kaiser Franz aus dem Haus Habsburg reist höchstpersönlich aus Wien an, um ihr Flick vorbeizubringen. Kaum treffen Franz und Sissi aufeinander, gesteht ihr Franz den eigentlichen Grund für seine Reise. Er will Sissis Vater eine schicksalsentscheidende Frage stellen. Liebevoll kümmert sich die Bayernprinzessin derweil um eine kleine Luchs-Dame, die verzweifelt ihre Mutter sucht.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)