Glee Letzte Chancen mit Schuss

Als Brittany die Glee Club-Mitglieder mit einer erschreckenen Vorhersage konfrontiert, hat Will das Motto gefunden, das diesmal die Songauswahl bestimmen soll. Brittany glaubt, in Kürze wird ein Meteor in Lima einschlagen und alles Leben vernichten. Deshalb schlägt Will vor, die Lieder so zu performen, als würde man zum letzten Mal singen. Doch aus der spielerischen Vorlage wird überraschend Ernst, als während der Chorstunde auf der McKinley High plötzlich Schüsse zu fallen scheinen.