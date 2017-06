Die Simpsons Orange is the new yellow

Marge wird verhaftet, weil sie Bart unbeaufsichtigt in den Park zum Spielen geschickt hat. Der Richter lässt keine Gande walten und schickt sie für 90 Tage ins Gefängnis. Doch wider Erwarten fühlt sich Marge hinter schwedischen Gardinen ganz wohl. Endlich hat sie Zeit für sich und kann so richtig vom hektischen Familienleben entspannen. Derweil muss Homer die elterlichen Pflichten ganz allein übernehmen. Schon bald ist er heillos überfordert. Regie Matthew Faughnan