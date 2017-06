Friends with Better Lives Der Supermodel-Doc

Will und Bobby planen einen richtigen Männerabend. Sie sind weniger erfreut, als sie hören, dass Sensibelchen Lowell auch gern mit von der Partie wäre. Lowell entpuppt sich jedoch als echte Partykanone. Am nächsten Morgen finden die verkaterten Freunde gestohlene Polizeifahrräder vor ihrer Haustüre. Währenddessen verunsichern Andi die zahlreichen Supermodel-Patientinnen in Bobbys Praxis. Um mit der Model-Konkurrenz mithalten zu können, startet Andi eine Wachsbehandlung.