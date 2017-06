Burlesque ("Burlesque") Musical-Feuerwerk mit Starbesetzung

Superstars Christina Aguilera und Cher retten mit furios inszenierten Auftritten ihr Varieté-Theater vor dem sicheren Ruin. Stimmgewaltige Songs, bombastische Choreografien und verführerische Kostüme sorgen für eine fulminante Show!

Golden Globe für Besten Song Der mitreißende Tanzfilm mit u.a. Eric Dane ("Grey's Anatomy") und Kristen Bell ("Veronica Mars") wurde bei insgesamt drei Golden-Globe-Nominierungen schließlich mit dem Golden Globe für den Besten Song (Diane Warren - "You Haven't Seen The Last of Me") ausgezeichnet. Popstar Christina Aguilera in ihrem Schauspieldebüt beeindruckt mit vollem Körpereinsatz und gewohnt starker Stimme.

Die 'Göttin des Pops': Cher Gesamtkunstwerk Cher (oder Cherilyn Sarkisian, wie sie mit vollem Namen heißt) feierte am 20. Mai 2017 ihren unglaublichen 71. Geburtstag und ist immer noch aktiv wie eh und je, jedoch kaum mehr auf der Leinwand. Die Oscarpreisträgerin ("Mondsüchtig", 1987) tritt dieser Tage gerne bei Tanz-Events wie "Dancing with the Stars" oder "Dancing on Ice" auf und war im deutschsprachigen Fernsehen zuletzt live bei Markus Lanz in "Wetten, dass..." zu sehen.



Ihren jüngsten Auftritt feierte die Diva bei den Billboard Awards 2017 in Las Vegas im gewohnt gewagten Hauch von Nichts und gab ihren Hit "If I Could Turn Back Time" zum Besten. Von Gwen Stefani durfte sie den 'Icon Award' entgegennehmen.

Inhalt Ali Rose verlässt Iowa, um sich in L.A. den großen Traum als Sängerin und Tänzerin zu erfüllen. Zunächst reicht es aber nur für einen Job als Kellnerin in der finanziell angeschlagenen 'Burlesque Lounge'. Hartnäckig arbeitet sie sich empor, bis sie in die Tanztruppe aufgenommen wird. Erst als die Playback-Anlage ausfällt, wird ihr einzigartiges Gesangstalent entdeckt. Tess, Besitzerin und bisheriger Star des Revuetheaters, sieht in Alis umwerfender Darbietung die letzte Chance, ihr Etablissement vor der sicheren Pleite zu retten.

DARSTELLER Cher (Tess)

Christina Aguilera (Ali)

Eric Dane (Marcus)

Cam Gigandet (Jack)

Stanley Tucci (Sean)

Julianne Hough (Georgia)

Peter Gallagher (Vince)

Kristen Bell (Nikki)

Dianna Agron (Natalie)