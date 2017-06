Baby Daddy Bens Kindergartenabenteuer

Weil seine Mutter als Babysitterin ausfällt, muss Ben einen Kindergartenplatz für Emma finden. Um seine Chancen zu erhöhen, lässt er seinen Charme spielen und flirtet mit der Kindergarten-Mitarbeiterin Megan. Doch Megan missversteht Bens Signale völlig. Im Glauben, er und Tucker seien ein Paar, nimmt sie Emma in die Gruppe auf. Soweit, so gut. Doch leider hat sich Ben mittlerweile in Megan verliebt. Um dennoch ein Date mit ihr zu ergattern, behauptet er kurzerhand, er und Tucker hätten sich getrennt.



