Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood Der Gangsterboss

Dreiste Diebe bringen die Dorfbewohner um ihr sauer verdientes Geld, bis Taramis am Horizont erscheint. Unvermutet taucht der junge Abenteuerer in Sherwood auf, überlistet die Ganoven geschickt und gibt den Dörflern ihr Hab und Gut zurück. Dem nicht genug, verspricht Taramis, das Königreich von nun an vor Bösewichten zu beschützen. Alle sind verzückt, nur Robin traut der Sache nicht - besonders, als er bemerkt, dass sich die Ganoven und Taramis kennen.