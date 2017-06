SpongeBob Schwammkopf Angler der Angst / Seance mit So├če

Angler der Angst

SpongeBob und Patrick sehen sich einen Horrorfilm an. Prompt überkommt sie am Heimweg spätnachts die Angst, dass sie von dem Angler aus dem Film angegriffen werden.



Seance mit Soße

Aus der Befürchtung heraus, einen ersten unzufriedenen Kunden zu haben, greift SpongeBob zu ungewöhnlichen Mitteln. Er beschwört einen Geist herauf.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)