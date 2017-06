Malcolm mittendrin Ohne Moos nichts los

Die Kinder holen Lois von der Arbeit im Supermarkt ab. Mit einem Schaumreiniger verursachen sie dort großes Chaos. Weil Dewey auch noch eine Flasche teuren Cognac mitgehen lässt, verliert Lois ihren Job. Von nun an muss gespart werden, was ziemlich an den Nerven der Familie zehrt.