Taras Welten Ruhe nach dem Sturm

Tara muss nun wieder hinter ihren anderen Persönlichkeiten aufräumen. Irgendwie scheint sie die Verbindung zu ihren Kindern verloren zu haben. Auch ein Mutter-Tochter-Gespräch über Empfängnisverhütung bringt nicht das gewünschte Resultat. Im Gegenteil, Kate wendet sich noch mehr von ihrer Mutter ab. Auch Marshall hat es lieber, wenn sein Vater zu der Elternsprechstunde geht. So erscheint Alice, die perfekte Bilderbuchmutter, um wieder alles in Ordnung zu bringen.

