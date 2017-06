Wickie und die starken Männer 3D Der Zauberkessel

Die Männer auf dem Drachenboot haben das ewige Hering-Essen satt. Wie sehr rinnt ihnen das Wasser im Mund zusammen, als ihnen der köstliche Duft von Würstchen in die Nase steigt. Rägnar, der Koch des isländischen Königs, will seine Spezialitäten aber nicht gegen Heringe und Honigwein eintauschen. Faxe kann sich nicht beherrschen und verschlingt ohne Erlaubnis einen Großteil der Würstchen. Das bringt Rägnar so in Rage, dass Wickie sich schnell etwas einfallen lassen muss, um sich und seine Wikinger ungeschoren aus Island herauszubringen.