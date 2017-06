Justified Zwei Fliegen

Limehouse setzt einen Plan in Gang, der ihm seine Feinde vom Hals schaffen soll. Inzwischen bereiten Boyd und Ava einen Raub vor. Doch die Vorbereitungen stehen unter keinem guten Stern: Der Marshall beobachtet Boyd und sein Team bereits. Und Quarles erwacht angekettet an einem Bett. Es gelingt ihm allerdings, sich zu befreien.

