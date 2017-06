Manhattan Love Story ("Maid in Manhattan") Modernes Aschenputtel-Märchen

Der Hong-Kong-Chinese Wayne Wang ("Smoke", "Der Joy Luck Club") inszenierte die leichtfüßige Großstadt-Komödie "Maid in Manhattan"(Originaltitel) mit zwei Superstars, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Glamour-Queen Jennifer Lopez (46, seit 7. Jänner 2016 mit der Krimiserie "Shades of Blue" als toughe Polizistin im Einsatz auf NBC), in der Bronx groß gewordene Tochter puertoricanischer Eltern, und der britische Shakespeare-Mime Ralph Fiennes (53), Spross einer angesehenen Künstler-Familie aus Suffolk. Aber Gegensätze ziehen sich bekanntlich an und beide Darsteller bringen mit viel Charme und Sex-Appeal die Leinwand ordentlich zum Knistern. Auch die Nebenrollen sind mit Bob Hoskins, Stanley Tucci, Frances Conroy (die Mutter in "Six Feet Under") und Natasha Richardson glänzend besetzt.