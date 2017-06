Taras Welten Teenie-Alarm

Mehrfach preisgekrönt, herzerfrischend skurill: Toni Collette (Im Himmel trägt man hohe Schuhe, The Sixth Sense) glänzt in der Rolle der unter einer gespaltenen Persönlichkeit leidenden Tara. An ihrer Seite spielt 'Sex in the City'-Star John Corbett den verständnisvollen Ehemann.



Eigentlich sind die Gregsons eine ganz normale amerikanische Familie. Wenn es da nicht diese eine Sache gäbe, die die Familie immer wieder in verzwickte Situationen bringt: Mutter Tara hat multiple Persönlichkeiten! Sie ist die fürsorglichste und verständnisvollste Mutter, die man sich vorstellen kann. Doch unter Stress kann es passieren, dass sich T zeigt, ein aufreizend gekleideter Teenager, der sich besonders mit Tochter Kate gut versteht. Oder der aggressive Vietnamveteran Buck, der aus Sohn Marshall einen richtigen Jungen machen will. Und dann gibt es da noch die altmodische Bilderbuchmutter Alice, die wieder alles ins Reine bringen möchte.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)