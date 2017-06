Rush Hour Im Visier des Kartells

Diesmal sind die beiden Detectives auf Under-Cover-Mission in einer elitären High School unterwegs, um den Mord an einer Polizistin zu klären...

Akrobatische Martial-Arts Einlagen kombiniert mit bissigem Humor und pointierten Dialogen: In der temporeichen Serienadaption der Spielfilmreihe "RUSH HOUR" müssen sich der unkonventionelle Det. Carter aus L.A. und sein überkorrekter Kollege Det. Lee aus Hongkong zwecks gemeinsamer Ermittlerarbeit zusammenraufen. Die Serie basiert auf der höchst erfolgreichen dreiteiligen "Rush Hour"-Spielfilmreihe (1998 - 2007) mit Jackie Chan und Chris Tucker als ungleiches Cop-Gespann in Los Angeles. Die Pilotfolge der 13-teiligen ersten Staffel von "Rush Hour" startete auf dem Networksender CBS am 31. März 2016 und wurde von niemand Geringerem als Filmregisseur Jon Turteltaub ("Das Vermächtnis der Tempelritter") inszeniert. Die atemberaubende Stuntkoordination der Serie wurde mit einer Emmy-Nominierung geehrt.

Inhalt - 'Im Visier des Kartells', I/6

Lee und Carter sollen den Mord an einer Undercover-Polizistin aufklären. Sie hatte in der elitären Capwell-Academy ermittelt, um herauszufinden, wer dort eine neue Designerdroge vertreibt. Bald stellt sich heraus, dass auch das mächtige Sinaloa-Kartell in den Fall verwickelt ist. So bleibt Lee und Carter nichts anderes übrig, als sich als Lehrer in die Academy einzuschleusen.



DARSTELLER

Justin Hires (Det. James Carter)

Jon Foo (Det. Jonathan Lee)

Wendie Malick (Capt. Lindsay Cole)

Aimee Garcia (Sgt. Didi Diaz)

Jessika Van (Kim Lee)

REGIEA

Steve Boyum