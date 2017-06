Mission: Impossible 4 - Phantom Protokoll ("Mission: Impossible - Ghost Protocol") Actiongeladener Spionagethriller

In seinem vierten Kinoeinsatz als IMF-Agent Ethan Hunt geht Tom Cruise in den Untergrund, um die Drahtzieher hinter einem Bombenattentat in Moskau, das ihm und seinem Team in die Schuhe geschoben wird, zu stellen...

ZUR STORY: Diesmal sind Ethan Hunt und sein Team der Spezialeinheit IMF (Impossible Mission Force) ganz auf sich allein gestellt, da ihnen ein Bombenanschlag auf den Kreml angelastet wird und die US-Regierung die Existenz der IMF leugnet. So sind Hunt (Tom Cruise) und seine Mitstreiter, darunter Paula Patton ("Precious") als Agentin Jane Carter, der zweifach oscarnominierte Action-Newcomer Jeremy Renner ("The Hurt Locker") als Chefanalyst und Komiker Simon Pegg ("Hot Fuzz") als Computerspezialist gezwungen, aus dem Untergrund den wahren Attentäter auszuschalten. Ihr Ziel: der durchgeknallte Wissenschafter Hendricks (Michael Nyqvist - "Millenium-Trilogie"), der sich Zugang zu den geheimen Nuklearcodes der Russen verschafft hat und einen Atomkrieg mit den USA provozieren will.

Atemberaubende Stunts ohne Double Fünf Jahre nach seiner letzten unmöglichen Mission kehrt Tom Cruise alias Ethan Hunt auf die Leinwand zurück und zeigt mit spektakulären Stunts, dass er auch mit (zur Drehzeit) knapp 50 Jahren seine jüngeren Kollegen locker in die Tasche stecken kann. So sorgt er mit einem aufsehenerregenden Kletterstunt ohne Double am 830m hohen Burj Khalifa, dem (damals) höchsten Gebäude der Welt in Dubai, für offene Münder. Wie in den vorangegangenen Teilen übernahm Cruise erneut die Produzentenrolle, diesmal allerdings ohne Partnerin Paula Wagner. In den Regiestuhl setzte er (nach Brian de Palma, John Woo und J.J. Abrams) den Zeichentrick-Spezialisten Brad Bird, der mit den Animationshits "Ratatouille" und "Die Unglaublichen" den Pixar-Studios gleich zwei Oscars bescherte. Für sein Realfilmdebüt stand Bird ein Produktionsbudget von $145 Millionen Dollar zur Verfügung, das er in ein weltweites Einspielergebnis von $693,7 Millionen Dollar umwandelte und damit den bislang kommerziell erfolgreichsten Teil der Franchise einfuhr.

Regisseur Brad Bird setzt vor allem auf Humor und Unterhaltung und schickt seinen topfitten Agenten auf eine actionreiche Non-Stop-Jagd quer durch die Kontinente. Neben Dubai führten die Dreharbeiten nach Prag, Vancouver, Mumbai bis nach Moskau.

Kurzinhalt Der skrupellose Nuklearexperte Kurt Hendricks lässt im Kreml eine Bombe hochgehen. Das Attentat wird jedoch Ethan Hunt und seiner Spezialeinheit der Impossible Mission Force (IMF) zur Last gelegt. Um den Ausbruch eines neuen Kalten Krieges zu vermeiden, startet die US-Regierung das Phantom Protokoll. Die Existenz der IMF wird somit geleugnet. Hunt und sein Team sind auf sich allein gestellt. Gejagt vom russischen Geheimdienst, müssen sie Hendricks davon abhalten, die Welt in einen Atomkrieg zu stürzen.

DARSTELLER Tom Cruise (Ethan Hunt)

Jeremy Renner (Brandt)

Simon Pegg (Benji)

Paula Patton (Jane Carter)

Josh Holloway (Trevor Hanaway)

Michael Nyqvist (Kurt Hendricks)

Anil Kapoor (Brij Nath)

Léa Seydoux (Sabine Moreau)



Regie: Brad Bird

Drehbuch: Josh Appelbaum, André Nemec

Kamera: Robert Elswit

Musik: Michael Giacchino