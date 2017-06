The Big Bang Theory Sheldon Pro Se

Leonard, Sheldon, Howard und Raj können ihr Glück kaum fassen: Der große Stan Lee, eine lebende Legende im Comicbuchsektor, gibt eine Autogrammstunde in Stuarts Comicbuchladen. Kurz vor dem Ereignis entdeckt Howard jedoch eine Gerichtsvorladung, die an Sheldon adressiert ist: Just am Tag von Stan Lees Autogrammstunde soll sich Sheldon wegen eines Fahrvergehens vor Gericht verantworten. Sheldon ist außer sich und beschließt, sich selbst zu verteidigen - mit fatalen Folgen.