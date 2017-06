Hostages Der Mann im Hintergrund

Brian fragt Ellen, ob sie überhaupt noch mit ihm zusammen sein will. Fürs Erste will Ellen, dass ihr Mann mit Morgan untertaucht und sie ihn somit in Sicherheit weiß. Die beiden werden jedoch von einem mysteriösen Mann verfolgt. Als Duncan erfährt, dass Sandrine ihn verraten hat, beschließt er sie zu benutzen, um Nina und Sawyer aus den Fängen von Colonel Blair zu retten.