Melissa & Joey Lokalpolitik in der Hütte

Mel bekommt Besuch von ihrem Vater, einem Senator. Positiv überrascht darüber, dass sie den ganzen Abend lang harmonieren, schlägt Mel ihrem Vater vor, auch den Rest der Woche bei ihr zu verbringen. Dankend stimmt er zu. Doch Mels Vater ist offenbar nur deshalb in die Stadt gekommen, um Mel in einer Stadtratsitzung zu überstimmen. Nicht ohne Hintergedanken lässt sich derweil Lennox von einem beliebten Mädchen an der Schule ausnutzen. Sie hofft, ihr eigenes Image auf diese Weise aufzubessern.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)