Nach Ron Woodroofs Biografie kämpft Matthew McConaughey leidenschaftlich um sein Leben. Gemeinsam mit seinem Schicksalsgenossen Jared Leto stellt er sich als an AIDS Erkrankter gegen Vorurteile und Geschäftsinteressen der Pharma-Industrie. Oscars für Matthew McConaughey und Jared Leto!

ZUR STORY Dallas, 1985: Redneck-Rodeoreiter Ron Woodroof (Matthew McConaughey) führt ein Leben auf der Überholspur. Alkohol, Koks und Frauen bestimmen seinen Alltag. Als Woodroff nach einer Routineuntersuchung im Krankenhaus erfährt, dass er HIV-positiv ist und nur noch 30 Tage zu leben hat, bricht für ihn eine Welt zusammen. Ausgerechnet er soll sich mit der 'Schwulenkrankheit' angesteckt haben? Von seiner Ärztin Dr. Eve Saks (Jennifer Garner) bekommt er durch einen Trick das einzig legale Medikament AZT verschrieben, das ihm jedoch mehr schadet als nutzt. Auf der Suche nach alternativen Arzneimitteln wird Ron in Mexiko fündig. Bald schmuggelt er die (in den USA) illegalen Vitaminpräparate im großen Stil ins Land.

Gemeinsam mit dem ebenfalls erkrankten Transsexuellen Rayon (Jared Leto) gründet er den "Dallas Buyers Club", durch dessen kostenpflichtige Mitgliedschaft man unbegrenzten Zugang zu den Medikamenten bekommt. Das Geschäft boomt. Doch schon bald klopft die Gesundheitsbehörde an die Tür, die, ganz im Sinne der Pharmaindustrie, dem lukrativen Geschäft einen Riegel vorschieben will. Der immer schwächer werdende Ron beschließt mit allen Mitteln gegen das System anzukämpfen. Im September 1992 stirbt Ron Woodroof im Alter von 42 Jahren an den Folgen von AIDS.

Vom Playboy zum Aktivisten Ohne Pathos und Mitleidsheischerei erzählt der kanadische Regisseur Jean-Marc Vallée ('Wild', 'Demolition') die wahre Geschichte des hedonistischen homophoben Elektrikers Ron Woodroof, der Mitte der Achzigerjahre zum AIDS-Aktivisten wurde und mit fast schon wissenschaftlicher Recherche (in pre-Internet-Zeiten) Behörden, Ärzte und Wissenschaftler herausforderte.



LANGJÄHRIGE PLANUNG

Nach fast 15-jähriger Entwicklungsphase, in der sich Drehbuchautor Craig Borten intensiven Gesprächen mit dem echten Ron Woodroof und dem Thema AIDS widmete, hob das Projekt endlich ab. Dass sich ein Film mit derart schwerer Kost zum Crowdpleaser entwickeln würde, konnte niemand vorhersagen. Bei einem Produktionsbudget von mickrigen $5 Millionen Dollar nahm der Film weltweit über $55 Millionen Dollar ein.

EXTREME VORBEREITUNG Matthew McConaughey, ebenfalls Texaner wie Woodroof, war nach erstmaligem Lesen des Drehbuchs sofort Feuer und Flamme und wollte genau wie Regisseur Vallée die Geschichte rau und schnörkellos erzählen. Er bereitete sich akribisch auf die Rolle vor und ging auch körperlich an seine Grenzen. In nur vier Monaten nahm er unter ärztlicher Aufsicht rund 25 Kilogramm ab, um den abgemagerten Woodroof authentisch darzustellen. Jared Letos Figur von Rayon umgibt eine fragile Verletzlichkeit, die einen wunderbaren Kontrast zum toughen Macho Ron Woodroof bildet. Von den insgesamt sechs Oscarnominierungen gewann Matthew McConaughey den Oscar als Bester Hauptdarsteller und Jared Leto den Oscar als Bester Nebendarsteller!

MATTHEW MCCONAUGHEY Der am 4. November 1969 in Uvalde, Texas geborene Darsteller wollte ursprünglich Anwalt werden, hängte sein Jusstudium aber zugunsten der Schauspielerei an den Nagel. Der ehemalige Star von seichten Komödien à la "Zum Ausziehen verführt" oder "Wedding Planner" hat sich zum ernstzunehmenden Leading Man entwickelt und im Jahr 2012 mit seinem Oscar für das Aidsdrama "Dallas Buyers Club" den bisherigen Höhepunkt seiner Karriere erlebt. Am 10. August startet sein neuester Film "Der dunkle Turm" in die Kinos.



Kurzinhalt Dallas, 1985. Der Elektriker Ron Woodruff liebt Rodeo über alles. Drogen, Alkohol und heiße Nächte mit Groupies sind sein Leben. Als er wegen eines Arbeitsunfalles ins Krankenhaus kommt, erhält er eine bittere Diagnose: Er ist HIV-positiv, die Ärzte geben ihm noch 30 Tage. Ein Grund, ihn nicht in die Testreihe für AZT aufzunehmen. Ron besorgt sich das Medikament daher aus dem Ausland und gründet mit dem AIDS-kranken Transsexuellen Rayon den 'Dallas Buyers Club'. Jedes Mitglied bekommt für 400 Dollar AZT. Die Lobby der Pharma-Industrie schlägt Alarm.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / englisch)



DARSTELLER

Matthew McConaughey (Ron Woodroof)

Jared Leto (Rayon)

Jennifer Garner (Dr. Eve Saks)

Michael O'Neill (Richard Barkley)

Denis O'Hare (Dr. Sevard)

Steve Zahn (Tucker)

Dallas Roberts (David Wayne)

Griffin Dunne (Dr. Vass)

REGIE

Jean-Marc Vallée

DREHBUCH

Craig Borten

Melisa Wallack

KAMERA

Yves Bélanger

MUSIK

Marc Bolan

