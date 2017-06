Wickie und die starken Männer 3D Das Höhlenmonster

Der Steuereintreiber des Königs ist in Flake, um angebliche Schulden der Wikinger einzufordern. Natürlich wollen die ihm von ihrem so hart erarbeiteten Schatz nichts abgeben. Auch mit Almosen lässt sich der ungebetene Besucher nicht abspeisen, stattdessen will er das Drachenboot pfänden. Das käme allerdings einer Katastrophe gleich, brauchen die Wikinger das Boot doch zum Überleben. Also führt Wickie den königlichen Gesandten zu einer Höhle, in der der Schatz der Nordmänner versteckt ist. Doch mit dem Untier, das sich darin verbirgt, hat der Steuereintreiber nicht gerechnet.