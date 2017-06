Bates Motel Nette Stadt, Norma

Überraschend taucht Normas zweiter Sohn Dylan in White Pine Bay auf. Normas Freude hält sich in Grenzen. Ihr steckt immer noch der Mord an dem Motelbesitzer in den Knochen, der mit Hilfe von Norman vertuscht werden musste. Die beiden haben die Leiche aus dem Haus geschafft und die Zimmer gereinigt. Zufällig entdeckt Norman dabei ein Notizbuch, das er seither nicht mehr aus der Hand gibt. Als es seiner Schulfreudin Emma gelingt, einen Blick darauf zu werfen, traut sie ihren Augen kaum.