Wickie und die starken Männer 3D Der Donnergott

Voller Vorfreude machen sich Halvars Wikinger mit ihrem bis zum Bersten gefüllten Drachenboot auf den Weg in die Heimat. Jemand anderer hat sich aber bereits wie ein Bluthund an sie angehängt: Sven der Schreckliche, mit Aussicht auf fette Beute. Unglücklicherweise läuft das Drachenboot der Wikinger auf ein Riff auf und sitzt fest. So hat Sven leichtes Spiel und beraubt sie all ihrer Ladung. Schlau, wie er ist, fallen Wickie die Bambusrohre ein, die er im letzten Hafen einem Chinesen abgekauft hat. Können sie tatsächlich den Wikingern aus der Patsche helfen?