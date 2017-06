Against the Wall Ein Cop steckt in Schwierigkeiten

Charlie Hughes, ein ehemaliger Sträfling, beschwert sich bei der Internen über die Schikane der Polizei. Seit seiner Entlassung vor zwei Wochen hat er eine Vielzahl von Strafzetteln bekommen. Abby und Lina finden heraus, dass Hughes ein gefährlicher Brandstifter ist und es in der Vergangenheit eine Verbindung zwischen dem tragischen Unfall von Officer Whitesides Tochter und Hughes gibt. Währenddessen ermittelt Abbys Kollege Carl Scott gegen ihren Bruder. Er will diese Situation schamlos ausnutzen und bietet ihr Informationen im Austausch gegen Sex an. Hauptdarsteller Rachael Carpani (Abby Kowalski)

Marisa Ramirez (Lina Flores)

Treat Williams (Don Kowalski)

Brandon Quinn (Richie Kowalski)

Kathy Baker (Sheila Kowalski)

Andrew W. Walker (John Brody)

Regie John Terlesky