Cougar Town Der prominente Patient

Natürlich will Jules Diane kennenlernen und lädt die beiden zum Abendessen ein. Doch ihr Vater kreuzt mit einer anderen Dame auf. Das verwirrt Jules und das gemütliche Beisammensein artet aus. Inzwischen haben Ellie und Andy Tom im Kreuzverhör. Angeblich soll gerade ein prominenter Patient bei ihm in Obsorge sein. Und Laurie und Travis jagen einen Cupcake- Dieb. Dabei glaubt Laurie, Travis möchte ihr einen Antrag machen und gerät in Panik.

