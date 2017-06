Under the Dome Das Gefäß

Barbie will Eva vor Christine retten, dabei gerät er selbst in höchste Gefahr. Im Auftrag von Hektor sollen Julia und Big Jim ein neues Heilmittel an den Bewohnern von Chester's Mill testen. Doch die Anwendung bringt einige Risiken mit sich. Inzwischen erfährt Joe von Christine einige schockierende Details über den Zustand der Kuppel. Er erkennt, wie sehr die Kuppel und Christine miteinander verwoben sind und kommt zu dem Entschluss, dass es vielleicht besser wäre mit Christine zusammen zu arbeiten.