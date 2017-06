Coop gegen Kat Urlaub / Die Sache mit der Wolle

Urlaub

Dad will endlich einmal eine Pause im Dauerkampf von Coop gegen Kat und fährt mit den Kindern auf ein Ferienlager in die Wildnis. Alien-Kater Kat wird inzwischen in eine Tierpension gesteckt. Diese entpuppt sich als Gefangenlager, aus dem selbst Kat nicht ausbrechen kann.



Die Sache mit der Wolle

Coop hat von Fiona einen Schal geschenkt bekommen, den er nun voller Stolz trägt. Dummerweise liebt Kat Wolle über alles und trennt den Schal komplett auf. Coop versucht verzweifelt, das geliebte Stück wiederherzustellen, bevor Fiona noch etwas von dem Unglück erfährt.