House of Cards Der Streik

Die großen Spannungen zwischen Underwood und Spinella gipfeln in einem Lehrerstreik. Von Linda Vasquez, der Stabschefin des Präsidenten, wird Underwood unter Druck gesetzt, so schnell wie möglich zu einer Einigung zu kommen. Das daraufhin veranstaltete TV-Duell entwickelt sich jedoch für Underwood zu einem Debakel. Mit Hintergedanken bittet Underwood den Gewerkschaftspräsidenten um ein Vier-Augen-Gespräch. Inzwischen versucht Russo, sein Leben auf die Reihe zu bekommen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)