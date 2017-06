How I Met Your Mother Katastrophenschutz

In den Medien wird vor dem nahenden Hurrikan 'Irene' gewarnt. Ted macht sich große Sorgen und versucht seine Clique dazu zu bewegen, New York zu verlassen und ins sichere Hinterland zu flüchten. Allerdings stellt sich bald heraus, dass seinen Freunden andere Dinge wichtiger sind: Lily macht Marshall klar, dass sie etwas mehr Privatsphäre will.