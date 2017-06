Devious Maids - Schmutzige Geheimnisse Gefährliche Liebschaften

Nachdem ein zweiter Überfall passiert ist, will Adrian eine Bürgerwehr auf die Beine stellen. Bei seinen Nachbarn stößt er jedoch auf völliges Desinteresse. Evelyn ist dem Retter, der ihr teures Geschmeide wiederbeschaffen kann, unendlich dankbar. Indes fühlt sich Pablo von seiner Frau zu sehr kontrolliert und verlässt sie kurzerhand. Zoila ist am Boden zerstört. Alejandros Begräbnis wird vorbereitet. Derweil erfährt Carmen, dass das Haus verkauft wird und sie somit ausziehen muss.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)