Drop Dead Diva Die alte Jane

Jane vertritt Evan, der den Unfalltod seiner Frau auf spezielle Art zu verarbeiten versucht: Er läuft in einem Clownkostüm herum. Dies missfiel seinem Arbeitgeber jedoch und er wurde trotz hervorragender Leistungen gekündigt. Jane bekommt bei diesem Fall Hilfe von Grayson. Parker und Kim kümmern sich in der Zwischenzeit um den Produzenten einer Fernsehshow, der von einer Kandidatin, die sich gedemütigt fühlt, verklagt wird.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)