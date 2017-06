Die Männer ihrer Majestät

Der draufgängerische US-Major O'Rourke muss eine waghalsige Mission bewältigen. Er soll mit einer kleinen Gruppe mehr oder minder Freiwilliger einen Enigma-Dekoder stehlen. Doch keiner seiner Pläne für die Spionage-Aktion scheint erfolgversprechend. Nachdem im Kriegsdeutschland auch die letzten Männer an die Front geschickt werden, sind im Land nur noch Frauen zurückgeblieben.



Eine Truppe als "Deutsche" verkleideter Männer würde also sofort auffliegen. Nur eine Idee scheint kein Aufsehen zu erregen: eine Handvoll Frauen. O'Rourke macht sich unter "fachkundiger Führung" des Transvestiten Tony mit dem verwirrten Code-Experten Johnno und Archie, einem britisch-korrekten Militärbürokraten, auf die Reise.



Hergestellt in Zusammenarbeit mit dem ORF Film/Fernseh-Abkommen