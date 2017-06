Beißer XXL

Alien-Kater hat einen Vergrößerungsring erfunden, mit dem er nun alles rasch wachsen lassen kann, das mit diesem in Berührung kommt. Als 'Beißer', der Nachbarhund, den Ring verschluckt, mutiert er zum Riesenköter, der zudem auch noch Coop, Dennis und Kat verschluckt. Im Magen des Hundes liefern sich die drei einen wilden Kampf um den Ring.



Der Botty-guard

Ein Alien-Bot soll dafür sorgen, dass Kat fleißiger wird. Die Katze ist nahe am Nervenzusammenbruch. Kurzerhand wirft sie den Bot in die Waschmaschine. Mit ungeahnten Folgen, denn plötzlich versteht sich der Alien-Bot als Beschützer von Coop. Aber auch dessen Freude währt nicht lang.