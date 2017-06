Moderner Look, alter Charme: Wickie ist zurück auf hoher See! Farbenprächtig, gestochen scharf und in 3D durchstreift er mit seiner Drachenboot-Mannschaft die Weltmeere und ist tief im Innersten doch ganz der Alte geblieben. Stets von Neuem retten Wickies grandiose Ideen die Crew vor dem ärgsten Schlamassel. Auch wenn der schlaue Bursche nie ein so furchterregendes Auftreten haben wird wie sein Vater Halvar. Was Wickie an Muskelkraft fehlt, macht er spielend mit seinem Köpfchen wett - und dafür lieben ihn alle!



Heute:



Die Königin der Winde

Von Hunger geplagt, beschließen Halvar und seine Wikinger mit ihrem Drachenboot das Festland anzulaufen. Das scheinbar leichte Unterfangen stellt sich als ein Ding der Unmöglichkeit heraus. Mithilfe einer gigantischen Windmaschine hält eine böse Inselkönigin das Boot auf Distanz. Wickie gelingt es dank seines Einfallsreichtums dennoch, sich ihr anzunähern. Mehr noch - er hat sogar eine Idee, wie er der bösen Königin ein Schnippchen schlagen kann!