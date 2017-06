Cougar Town Männerfreundschaften

Jules hat die Idee, eine Männerfreundschaft für ihren Dad zu organisieren und ihre Wahl fällt auf Grayson. Dieser ist nicht begeistert, aber Jules fädelt es so ein, dass Grayson nicht aus der Sache heraus kann. Schon bald stellt sich heraus, dass Chick gar keine Betreuung braucht, denn er hat Dates. Jules will es zunächst nicht wahrhaben, kann sich dann aber für Chick freuen.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)