The Big Bang Theory Die Racheformel

Sheldon steht ein Telefon-Interview über seine vermeintliche Entdeckung bei der Nordpol-Expedition bevor. Während des Gesprächs nutzt sein Erzrivale Kripke die Chance, sich für frühere Demütigungen an Sheldon zu rächen. Derweil hat Howard ein weiteres Date mit Pennys Arbeitskollegin Bernadette. Als diese von ihm verlangt, sich für oder gegen eine mögliche Beziehung zu entscheiden, sucht Howard Zuflucht in seinen Tagträumen, in denen er 'Battlestar Galactica'-Star Katee Sackhoff um Rat bittet.