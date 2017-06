Die Simpsons Die Liebe in Springfield

Am Valentinstag besuchen die Simpsons einen Jahrmarkt. Bald verlieren Marge und Homer die Kinder nicht ganz unfreiwillig, um den Tag in trauter Zweisamkeit verbringen zu können. Die beiden betreten den 'Tunnel der Liebe' und gondeln dort sehr verliebt in einem kleinen Boot umher. Doch Bart spürt seine Eltern auf, und es gelingt ihm, das Schiffchen zu stoppen. Homer schwimmt jedoch weiter auf der romantischen Welle und beginnt, berühmte Liebesgeschichten vorzutragen.