Inhalt

Dusty Crophopper, ein kleines Sprühflugzeug vom Land, träumt davon, am großen Flugwettrennen 'Wings Around the Globe' rund um die Welt teilzunehmen. Allerdings hat er da noch ein klitzekleines Problem zu überwinden: Dusty leidet an Höhenangst! Marine-Flugzeug Skipper soll ihm da die nötigen Tipps geben. Mit Glück schafft es Dusty, sich zu qualifizieren. Von New York aus geht es über Europa und Asien wieder zurück nach Amerika. Ein Abenteuer, bei dem Dusty wohl über sich hinauswachsen muss.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / englisch)