Man of Steel ("Man of Steel")

Zack Snyders ("300") Neuverfilmung des Superman-Mythos besticht durch einen sympathischen Helden, beeindruckende Schauwerte und ein toll aufspielendes Star-Ensemble. Kein Geringerer als Christopher Nolan, der Batman mit seiner Trilogie zu einem fulminanten Höhenflug verhalf, stand als Produzent Pate für das Reboot. Der britische Schauspieler Henry Cavill ("The Tudors") überzeugt mit Charme und Charisma als neuer Mann aus Stahl, die fünffache Oscar-Nominee Amy Adams ist bezaubernd als Supermans love interest Lois Lane.



Mit über $291 Millionen Dollar am US-Boxoffice war "Man of Steel" der fünferfolgreichste Film des Jahres 2013 in den USA. Mit seinem "Man of Steel" Drehbuchautor David S. Goyer tat sich Regisseur Zac Snyder drei Jahre später für das Zusammenprallen der zwei größten Superhelden des DC-Comics- Universum erneut zusammen: "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016) mit Henry Cavill als Superman und Ben Affleck als Batman kam im März 2016 in unsere Kinos.