Disney präsentiert: Mulan ("Mulan") Disney-Märchen aus dem Reich der Mitte

China vor 2000 Jahren - als die Hunnen in das Land einfallen, schließt sich das tapfere junge Mädchen Mulan als Mann verkleidet der kaiserlichen Armee an und schlägt mit einer List das feindliche Heer in die Flucht ...

Das farbenprächtige Zeichentrickspektakel für die ganze Familie erzählt die unglaubliche Geschichte von Hua Mulan, der Jeanne d'Arc aus dem Reich der Mitte. In China ist die Story der toughen jungen Frau, die als Mann verkleidet in die kaiserliche Armee eintrat und zum General befördert wurde, weil sie an der Spitze ihrer Truppen die Hunnen besiegt hatte, so bekannt wie bei uns die Mär von Aschenputtel. Vor 1.800 Jahren wurde erstmals von ihrem Siegeszug berichtet, 1998 eroberte die mädchenhafte Heldin von Heer und Volk dann die ganze Welt - als Walt Disneys Zeichentrickheldin "Mulan", ihres Zeichens animierte Hauptdarstellerin im bunten Cartoon-Abenteuerepos voll witziger Girl- und Drachen-Power.

Inhalt China, vor 2000 Jahren. Die Hunnen sind eingefallen. Soldaten werden rekrutiert. Die bildhübsche Mulan fasst einen mutigen Entschluss. Sie verkleidet sich als Mann, um an Stelle ihres gebrechlichen Vaters gegen die brutalen Eindringlinge zu kämpfen. Gemeinsam mit ihrem Pferd Khan, der vorwitzigen Grille Kriki und dem kecken Mini-Drachen Mushu zieht Mulan in ein aufregendes Abenteuer.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)

Unter der Regie der Animations-Meister Barry Cook ("Trail Mix-up") und Tony Bancroft (Animation Supervisor bei "Stuart Little 2") brilliert die deutsche Fassung vor allem auch durch die geschickte Auswahl der Synchronsprecher:



Cosma Shiva Hagen spricht Mulan, Caroline Vasicek singt sie. Die Stimme der Ostfriesen, Otto Waalkes, übernahm jenen Part, den Eddie Murphy im Original bekleidete: Die Stimme von Mushu, dem großmäuligen Minidrachen. Die weiteren Sprechrollen gehören u. a. Hannes Jaenicke (Li Shang) und Horst Buchholz (Soon-Tek oh). Die gewohnt perfekten Songs stammen u. a. aus der Feder von Matthew Wilder, Produzent der Chartstürmer No Doubt.

STIMMEN Cosma Shiva Hagen (Mulan / Sprache)

Caroline Vasicek (Mulan / Gesang)

Otto Waalkes (Mushu)

Hannes Jaenicke (Li Shang / Sprache)

Horst Buchholz (Soon-Tek Oh)

REGIE Tony Bancroft

Barry Cook

Drehbuch: Rita Hsiao, Christopher Sanders,

Philip LaZebnik, Raymond Singer, Eugenia Bostwick-Singer, Robert D. San Souci

Musik: Jerry Goldsmith, Matthew Wilder, David Zippel

Story: chinesisches Volksmärchen in Gedichtform

