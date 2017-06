Nach dem Überraschungserfolg von "Die Mumie" aus dem Jahre 1999, der weltweit $415 Millionen Dollar einspielte, setzt Regisseur und Drehbuchautor Stephen Sommers ("Van Helsing") im zweiten Teil noch einen drauf und präsentiert einen nervenzerreißenden Thrillride mit noch verblüffenderen Special Effects und atemberaubender Tricktechnik. Neben dem sympathischen Brendan Fraser ("Der stille Amerikaner") als Mumienjäger Rick und seiner bezaubernden Gefährtin Evelyn, gespielt von der Engländerin Rachel Weisz ("Duell - Enemy at the Gates", "About a Boy") sind wieder bekannte Gesichter wie Evelyns Bruder Jonathan ( John Hannah ) und der Südafrikaner Arnold Vosloo als Hohepriester Imhotep zu sehen.

"The Rock"

Für noch mehr Action als im ersten Teil sorgt Wrestling-Superstar Dwayne "The Rock" Johnson (li.) als Scorpion King in seinem ersten Leinwandauftritt. Seine Figur kam so gut an, dass Regisseur Stephen Sommers gleich das Drehbuch zu "Scorpion King" verfasste, das "Eraser"-Regisseur Chuck Russel mit "The Rock" verfilmte.