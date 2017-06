Pinocchio wird von der Füchsin und dem Kater um seine fünf Goldmünzen betrogen. Ohne Geld will Pinocchio wieder zurück nach Hause zu Geppetto. Doch auf dem Weg begegnet er den Dorfkindern, die mit dem Kutscher ins 'Wunderland' fahren wollen. Dort können Kinder angeblich immer Spaß haben. Gesagt getan, Pinocchio fährt mit, und alles scheint ganz wunderbar zu sein. Am nächsten Morgen jedoch werden Pinocchio und die Kinder in graue Esel verwandelt und an einen Zirkus verkauft.

Hauptdarsteller Mario Adorf (Geppetto)

Inka Friedrich (Anna)

Benjamin Sadler (Antonio)

Sandra Hüller (Füchsin)

Florian Lukas (Kater)

Arved Friese (Luca)

Nicolais Borger (Sofia)

Aaron Kissiov (Pinocchio als Bub)

Regie Anna Justice

Drehbuch Alexandra Maxeiner

Anna Justice

Kamera Mathias Neumann

Musik Christoph M. Kaiser

Julian Maas

Story Carlo Collodi (Roman)