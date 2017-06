Die Monster Uni ("Monsters University") Quirliger Animationsspa├č

Nach ihrem ungeheuerlich erfolgreichen Auftritt in "Die Monster AG" kehren die PIXAR-Ungeheuer Sulley und Mike mit der Vorgeschichte ihrer Freundschaft zurück auf die Leinwand. Alles beginnt am Campus der Monster Uni, als die beiden damaligen Rivalen in der unbeliebtesten Studentenverbindung aufeinandertreffen und sich für den wichtigen Wettkampf im Erschrecken zusammenraufen müssen. Deutsch/Englisch!

Extrem witzige, hervorragend animierte Vorgeschichte der sympathischen 'Monster AG'-Stars aus dem Hause PIXAR. Kaum haben Mike und Sulley ihr Studium der Schreckwissenschaften begonnen, werden sie von der Dekanin aus dem Kurs geworfen. Jetzt müssen sich die beiden Streithähne erst zusammenraufen, um als beste Schrecker die Schreckspiele für sich zu entscheiden! Grandios turbulenter Spaß für die gesamte Familie!



BAFTA-Nominierung als Bester Animationsfilm

In der englischen Originalversion werden die beiden Plüschmonster Mike und Sullivan von Billy Crystal und John Goodman gesprochen. Mit dabei in der deutschen Synchro ist "Fuck ju Göhte"-Star Elyas M'Barek als durchgknalltes Hippie-Monster Art. Die Musik stammt von Hollywood-Veteran und zweifachem Oscar-Preisträger Randy Newman, der bereits for den Vorgänger "Monster AG" einen Oscar für Besten Filmsong ("If I didn't have you") abgeräumt hatte.

Inhalt Glupschauge Mike Glotzkowski darf endlich an der Monster Uni die Kunst des Erschreckens erlernen. Bei seinen Kommilitonen kommt er aber gar nicht gut an. Besonders Plüschriese James P. Sullivan ist ihm ein Dorn im Auge. Der coole Angebertyp kann Streber Mike nämlich überhaupt nicht leiden. Als den erbitterten Rivalen bei der Prüfung ein Missgeschick passiert, werden sie von Dekanin Hardscrable kurzerhand des Schreckologie-Kurses verwiesen. Nun bleibt Mike und Sulley nur noch eine Chance: In einem Team mit vier weiteren Knuddel-Monstern müssen sie bei den Schreckspielen beweisen, die Besten zu sein!



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / englisch)

DEUTSCHE STIMMEN Ilja Richter (Mike Glotzkowski)

Reinhard Brock (James P. 'Sulley' Sullivan)

Elyas M'Barek (Art)

Axel Stein (Scott 'Squishy' Squibbles)

Tim Sander (Randy)

ENGLISCHE ORIGINAL-STIMMEN Billy Crystal (Mike)

John Goodman (Sulley)

Steve Buscemi (Randy)

Helken Mirren (Dekanin Hardscrabble)

Peter Sohn (Squishy)

REGIE

Dan Scanlon

DREHBUCH

Robert L. Baird

Daniel Gerson

Dan Scanlon

MUSIK

Randy Newman

