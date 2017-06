Inhalt

Der zehnjährige Nick ist froh, dass das Schuljahr endlich vorbei ist. Jetzt geht es raus aus Paris, um am Meer die Ferien zu genießen. Auch am Strand hat er bald Freunde gefunden, mit denen er wie gewohnt Streiche auf Kosten der Erwachsenen ausheckt. Dabei lernt er auch ein Mädchen kennen, mit dem er sich anfangs zwar überhaupt nicht, dafür später aber umso besser versteht. Auch Mama und Papa erleben in ausgelassener Urlaubsstimmung so manch verführerischen Moment.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / französisch)





DARSTELLER

Mathéo Boisselier (Nick)

Valérie Lemercier (Nicks Mutter)

Kad Merad (Nicks Vater)

Dominique Lavanant (Nicks Oma)

Erja Malatier (Isabelle)

François-Xavier Demaison (Hühnerbrüh)

Bouli Lanners (Monsieur Bernitz)

REGIE

Laurent Tirard

DREHBUCH

Laurent Tirard

Grégoire Vigneron

KAMERA

Denis Rouden

MUSIK

Éric Neveux

STORY

René Goscinny (Charaktere)

Jean-Jacques Sempé (Charaktere)