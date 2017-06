Nach seinen Heldentaten in Teil eins wird der tollpatschige Kaufhaus-Cop Paul Blart ( Kevin James ) mit seiner Tochter Maya zu einem Sicherheitskongress nach Las Vegas eingeladen. Als dort eine Diebesbande den Plan ausheckt, das Hotel auszurauben und Maya in ihre Fänge gerät, lässt der unerschrockene Wachmann nichts unversucht, die Gauner zu stoppen.

Sechs Jahre nach seinem Erfolgshit "Der Kaufhaus-Cop" schlüpft Comedy-Schwergewicht Kevin James ('Der Zoowärter', 'Kindsköpfe') alias Paul Blart erneut in seine Wachmann-Uniform und zeigt einer skrupellosen Ganovenbande, wo der Hammer hängt. Eigentlich wollte Paul nur den Besuch einer Security-Messe in Las Vegas in Begleitung seiner Teenager-Tochter Maya ( Raini Rodriguez ) genießen und ein paar Tage ausspannen, als Maya von dem skrupellosen Gangster Vincent (Paradeschurke Neal McDonough - "Desperate Housewives") entführt wird, der einen großangelegten Kunstraub in der Stadt plant. Doch Vincent und seine Bande haben die Rechnung ohne Paul Blart gemacht.

Regisseur Andy Fickman greift tief in die Slapstickkiste und lässt seinem Star Kevin James, der auch das Drehbuch mitgestaltete, buchstäblich freien Lauf. Hindernisreiche Segway-Verfolgungsjagden, Gags am laufenden Band aber auch rührselige Momente bescherten der erneut aus Adam Sandlers Produktionsfirma 'Happy Madison' entstammenden Comedy ein sattes Einspielergebnis von über $103 Millionen Dollar weltweit.

KEVIN JAMES

Nach dem Erfolg des Originals war "The King of Queens"-Star Kevin James (52) für das Sequel "Der Kaufhaus-Cop 2" sofort zu haben, das im April 2015 in unseren Kinos lief. Nach Auftritten in Adam Sandlers "Pixels" und der Actionkomödie "Die wahren Memoiren eines internationalen Killers"(2016) hat sich James seine eigene Serie auf den Leib geschrieben: Die Sitcom "Kevin Can Wait" läuft seit 19. September 2016 auf dem US-Sender CBS und wurde bereits um eine zweite Staffel verlängert.